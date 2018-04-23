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Во дворе на Ангарской улице восстановили освещение
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Во дворе на Ангарской улице восстановили освещение 

Управа района Дмитровский города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
У дома 43 по Ангарской улице починили фонарь. Поломку устранили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через сутки после поступления заявки. Официальный ответ за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.
«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене плавкой вставки. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — отмечается в ответе.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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