В Зеленограде формируются волонтерские экоотряды

Клуб юных натуралистов Зеленограда, входящий в Ресурсный центр НКО (корпус 239), готов помочь школам с организацией, вдохновением детей и обучением добровольцев.

Так, например, волонтерский отряд был организован на базе школы №842.

Деятельность отряда направлена на помощь безнадзорным животным.

Его представители на постоянной основе посещают зеленоградский приют для бездомных кошек и собак, где ухаживают за четвероногими друзьями: выгуливают, вычесывают, кормят, гладят, дарят внимание и заботу.

Также ребята ведут просветительскую работу, организуют акции по сбору материальной помощи (кормов, ошейников и поводков, подстилок и проч.) и приглашают школьников пополнить ряды добровольцев.

Школы и другие организации могут обратиться на почту Клуба юных натуралистов Зеленограда: unnatzel@gmail.com (с темой «Волонтерский экоотряд»), чтобы сформировать подобный коллектив.