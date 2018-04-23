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В Зеленограде формируются волонтерские экоотряды
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В Зеленограде формируются волонтерские экоотряды 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Клуб юных натуралистов Зеленограда, входящий в Ресурсный центр НКО (корпус 239), готов помочь школам с организацией, вдохновением детей и обучением добровольцев.
Так, например, волонтерский отряд был организован на базе школы №842.
Деятельность отряда направлена на помощь безнадзорным животным.
Его представители на постоянной основе посещают зеленоградский приют для бездомных кошек и собак, где ухаживают за четвероногими друзьями: выгуливают, вычесывают, кормят, гладят, дарят внимание и заботу.
Также ребята ведут просветительскую работу, организуют акции по сбору материальной помощи (кормов, ошейников и поводков, подстилок и проч.) и приглашают школьников пополнить ряды добровольцев.
Школы и другие организации могут обратиться на почту Клуба юных натуралистов Зеленограда: unnatzel@gmail.com (с темой «Волонтерский экоотряд»), чтобы сформировать подобный коллектив.
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