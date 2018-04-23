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В СЖР считают гибель журналиста Бородина трагической случайностью
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В СЖР считают гибель журналиста Бородина трагической случайностью 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) считают гибель коллеги из Екатеринбурга Максима Бородина трагической случайностью и выражают соболезнования близким погибшего.
Вечером 12 апреля журналист РИА «Новый День» Максим Бородин был госпитализирован. Врачи три дня боролись за его жизнь, однако в воскресенье, 15 апреля, не приходя в сознание, Бородин скончался в реанимационном отделении 23-й горбольницы. В понедельник представитель СУ СК РФ по Свердловской области сообщил РИА Новости, что криминальной подоплеки в смерти Бородина нет.
"На основании той информации, которая есть у нас, которая поступала от коллег нашего погибшего товарища, от его близких, от его девушки, сослуживцев, от коллег по перу, на основании окончательных решений, к сожалению, мы видим в этом трагическую случайность, и очень жаль, что трагическая случайность забрала у нас одного из очень ярких, очень смелых, очень неординарных журналистов-расследователей", — сказал РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Он подчеркнул, что союз расценивает произошедшее как безусловную трагедию вне зависимости от того, какими были ее обстоятельства. Шафир от лица СЖР выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
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