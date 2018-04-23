Евгений Люлин: «Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг»

фото Юрия ПравдинаЕвгений Люлин : «Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг»Не менее 10 пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием планируют запустить в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщили в Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области.

«Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый выбор, например: обращаться в государственную службу социального сопровождения пожилых людей или получить эту же услугу у негосударственной организации, — подчеркнул и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. — Станет больше конкуренция — повысится и качество».

«Зачастую благотворители, некоммерческие организации и социальный бизнес решают социальные задачи лучше, чем государственные службы, — отметил Евгений Люлин. — Надо поддержать эти инициативы».

По словам и.о. вице-губернатора, глава региона Глеб Никитин дал поручение направить не менее 10% бюджетного финансирования социальной сферы в негосударственный сектор.

Как отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) Игорь Седых, одним из первых пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием станет Центр социального обслуживания населения в Сарове . «Сотрудники Центра оказывают те же услуги, что и государственная соцзащита, но своим конкурентным преимуществом видят более внимательное отношение к подопечным, — сообщил Игорь Седых. — Кроме того, специалисты организации готовы оказывать дополнительные услуги, например, мытье окон, более продолжительное нахождение в квартире вместе с пожилым человеком».

Центр будет получать оплату из бюджета за оказанные услуги согласно действующим тарифам.

«Для бюджета поддержка проекта менее затратна, чем создание дополнительной бюджетной организации, ведь предприниматель получает оплату только за саму услугу, — пояснил директор ЦИСС НО. — Сопутствующие расходы, например, затраты на коммунальные услуги в офисе, бизнес несет самостоятельно. При этом себестоимость оказания услуги может быть ниже, чем в госструктуре за счет более эффективной организации труда. Кроме того, предприниматель может получать доходы, оказывая дополнительные услуги».

По данным ЦИСС НО, сейчас в Нижегородской области уже более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей, которые оказывают разнообразные услуги — от помощи тяжелобольным и пожилым людям до авторского обучения детей с особенностями здоровья.