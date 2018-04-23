Ещё
Евгений Люлин: «Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгений Люлин: «Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг» 

Нижегородская правда 28 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото Юрия ПравдинаЕвгений Люлин: «Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг»Не менее 10 пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием планируют запустить в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщили в Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области.
«Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый выбор, например: обращаться в государственную службу социального сопровождения пожилых людей или получить эту же услугу у негосударственной организации, — подчеркнул и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. — Станет больше конкуренция — повысится и качество».
«Зачастую благотворители, некоммерческие организации и социальный бизнес решают социальные задачи лучше, чем государственные службы, — отметил Евгений Люлин. — Надо поддержать эти инициативы».
По словам и.о. вице-губернатора, глава региона Глеб Никитин дал поручение направить не менее 10% бюджетного финансирования социальной сферы в негосударственный сектор.
Как отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) Игорь Седых, одним из первых пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием станет Центр социального обслуживания населения в Сарове. «Сотрудники Центра оказывают те же услуги, что и государственная соцзащита, но своим конкурентным преимуществом видят более внимательное отношение к подопечным, — сообщил Игорь Седых. — Кроме того, специалисты организации готовы оказывать дополнительные услуги, например, мытье окон, более продолжительное нахождение в квартире вместе с пожилым человеком».
Центр будет получать оплату из бюджета за оказанные услуги согласно действующим тарифам.
«Для бюджета поддержка проекта менее затратна, чем создание дополнительной бюджетной организации, ведь предприниматель получает оплату только за саму услугу, — пояснил директор ЦИСС НО. — Сопутствующие расходы, например, затраты на коммунальные услуги в офисе, бизнес несет самостоятельно. При этом себестоимость оказания услуги может быть ниже, чем в госструктуре за счет более эффективной организации труда. Кроме того, предприниматель может получать доходы, оказывая дополнительные услуги».
По данным ЦИСС НО, сейчас в Нижегородской области уже более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей, которые оказывают разнообразные услуги — от помощи тяжелобольным и пожилым людям до авторского обучения детей с особенностями здоровья.
Нижегородская правда: последние новости
«Почта России» заработает по принципу «От двери до двери» Наталья Водянова с семьей на отдыхе в Каталонии: пять трогательных фотографий Глеб Никитин посетил собачий приют «Сострадание-НН»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин67
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир88
Саргсян подал в отставку792
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение219
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение