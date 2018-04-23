На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии ям в покрытии вблизи платформы Лианозово.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги САО» Максима Маликова.

«По указанному адресу выполнены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.