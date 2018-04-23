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На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы
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На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии ям в покрытии вблизи платформы Лианозово.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги САО» Максима Маликова.
«По указанному адресу выполнены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
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