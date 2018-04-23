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Хостелы запрещать не будут, но правила размещения станут жестче
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Хостелы запрещать не будут, но правила размещения станут жестче 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Закон, регулирующий размещения хостелов в жилых домах, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, сообщил "Российской газете" вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Весенняя сессия нижней палаты парламента завершается в конце июля.
Козак отметил, что хостелы запрещать не будут — декларативный запрет, по его словам, ничего не даст, и лишь уведет бизнес в тень. Депутаты пошли «по пути детального регулирования и возложения обязанностей на предпринимателей», пояснил вице-премьер.
Согласно законопроекту, для оказания гостиничных услуг нужно будет получить согласие всех жильцов дома, а хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти процедуру заново. При этом даже один собственник может заблокировать размещение хостела в своем доме.
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