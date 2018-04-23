«Вентана-граф» и «Просвещение» судятся из-за логотипа ФГОС

Издатель школьных пособий «Вентана-граф» заказал проведение соцопроса у « Левада Центра » с целью выявления степени нарушения авторских прав при использовании логотипа ФГОС. В издательстве «Просвещение» считают, что центр «Вентана-граф» незаконно размещает этот знак, сообщает RNS.

«У нас на стадии финализации соцопрос. По нашему заказу «Левада Центр» подготовил опрос, были потрачены определенные средства, как минимум 1 млн рублей нашим доверителем на подготовку этого отчёта», — сообщил представитель издательства.

Претензии «Просвещения» сводятся к тому, что «Вентана-граф» выпустило более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство „Просвещение“. Также обложки некоторых учебников издания „Вентана-граф“ схожи по стилю с обложками „Просвещения“.

Таким образом, „Просвещение“ требует почти 3,7 млрд рублей компенсации, а также просит признать учебники издания „Вентана-граф“ контрафактными и уничтожить весь тираж. В свою очередь, „Вентана-граф“ подало встречный иск к „Просвещению“ в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая саму регистрацию товарного знака, впоследствии ставшего предметом иска „Просвещения“.

»Логотип, о котором идет речь, используется много лет, о чем АО «Издательство „Просвещение“ давно и хорошо известно. В связи с этим для нас тем более удивительно предъявление сейчас такого требования от нашего прямого конкурента. Со своей стороны мы считаем, что данный иск является необоснованным, и будем прорабатывать все возможные правовые механизмы для ответа», — сообщил Александр Брычкин генеральный директор ООО «Издательский центр „Вентана-граф“.