«Цинично и нагло». Экономист об условии США по снятию санкций с «РусАла»

"В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.), стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка — ред.), если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него", — говорится в пояснениях к санкционным документам.

Кроме того, США продлили период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с «РусАлом». Он истечет не 7 мая, а 23 октября. До этой же даты Минфин рассмотрит ходатайство об исключении компании из санкционного списка.

На фоне этих сообщений акции «РусАла» начали расти.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире радио Sputnik назвал требования США бесцеремонным и циничным вмешательством в дела частной компании.

"Очень своеобразно выглядит требование Соединенных Штатов, чтобы Олег Дерипаска ушел и предоставил компанию как бы самой себе, и тогда санкции будут сняты. Это уже не просто вмешательство в торговлю и экономику, которое США всегда производили, производят и будут производить, они с вполне американской наглостью, бесцеремонностью и цинизмом вторгаются в дела иностранной коммерческой организации. При этом раньше США в лице своих экспертов и экономистов всегда декларировали, что государство не должно вторгаться в дела компаний, причем, делать это нельзя ни при каких условиях. Это частная компания, и не государственное это дело — влезать в ее внутреннюю политику", — сказал Василий Колташов.

В случае с «РусАлом», как отметил экономист, требования, выдвигаемые американцами, противоречат их собственной позиции о частных компаниях.

"Сейчас же США дают пример совершенно обратного. Потому что если по требованию США Олег Дерипаска будет смещен и будет поставлено другое руководство, да, может быть, санкции с компании будут сняты. Но ведь так можно поменять руководство любой компании — российской, бразильской, китайской. И сказать: так, поменяли руководство, теперь мы выставляем вам требования относительно деятельности — этот завод вы открываете, здесь вы что-то делаете, здесь не делаете… То есть получается, что США берут на себя очень большую роль, они осмеливаются командовать делами частных организаций", — заключил Василий Колташов.

Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group "Группа ГАЗ" , «Базовый элемент» и «РусАл» попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.

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