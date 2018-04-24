Боеприпас нашли на одной из улиц Череповца

Патрон калибра 30 мм для стрельбы из автоматической пушки боевой машины пехоты нашли в Череповце . Опасная находка была обнаружена на улице Годовикова неподалеку от жилых домов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, патрон нашел мужчина, который немедленно позвонил в полицию. По его словам, находка очень походила на боеприпас. На место происшествия приехали сотрудники череповецкого ОМОН. Опасный предмет они забрали и отправили на экспертизу.

Оказалось, что патрон действительно мог быть опасен для жизни и здоровья. Специалисты уничтожили его в установленном порядке.