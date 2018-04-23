Ещё
Международный форум против антисемитизма и ксенофобии пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный форум против антисемитизма и ксенофобии пройдет в Москве 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты из десятков стран мира приедут в Москву на международную конференцию по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии под названием «Защитим будущее», которая пройдет в столице России 28-30 октября, сообщил РИА Новости президент организующего форум Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
"Для противодействия антисемитизму мы начали подготовку большой конференции, которая пройдет в Москве и объединит ученых со всего мира. Представители 30 государств выразили желание приехать", — сказал Каннер.
Одна из главных задач форума, по его словам, — выработать механизмы противодействия не только антисемитизму, но и ксенофобии и расизму, чтобы эти механизмы можно было применять в разных странах. При этом на сайте конференции, который уже запущен в интернете, подчеркивается стремление «опираться на объективный научный подход», для чего привлекаются «ведущие мировые эксперты». В частности, исследование для РЕК делает "Левада-центр".
"Знать правду важно не только нам. Отношение к евреям, уровень антисемитизма — самой древней и устойчивой ксенофобии — важный показатель здоровья всего общества. Как сказал как-то с трибуны Европарламента раввин, лорд Джонатан Сакс: «Ненависть, которая начинается с евреев, никогда на евреях не заканчивается», — отметил Каннер.
Международный форум РЕК против антисемитизма будет уже вторым. Первая подобная конференция, в ноябре 2016 года, собрала более 300 специалистов из 14 стран, в том числе Западной Европы, а также из Израиля и США. Ее участники приняли декларацию, в которой точно определили понятие «антисемитизм», и направили этот документ в МИД России для уточнения позиции в ОБСЕ. Грядущую конференцию в столице России планируется провести при поддержке правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евро-Азиатского еврейского конгресса и других организаций.
Каннер также рассказал РИА Новости, что сейчас РЕК активно приводит в порядок захоронения жертв Холокоста. «Это большой проект, которым мы занимаемся в последнее время уже всей страной — приведение в порядок захоронений жертв Холокоста. Надо отметить, что нам активно помогают региональные власти России, от Смоленской до Ленинградской области, в Брянской, в Ставропольской областях. К нам присоединяются и цыгане, потому что есть общие захоронения», — уточнил Каннер.
РИА Новости: последние новости
ВЭБ не видит особых рисков из-за владения пакетом "Русала" Патрушев: удар по Сирии доказывает, что США силой продвигают свои интересы В Совфеде предложили США использовать российское космическое оборудование
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин67
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир88
Саргсян подал в отставку792
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение219
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение