Международный форум против антисемитизма и ксенофобии пройдет в Москве

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Эксперты из десятков стран мира приедут в Москву на международную конференцию по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии под названием «Защитим будущее», которая пройдет в столице России 28-30 октября, сообщил РИА Новости президент организующего форум Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер

"Для противодействия антисемитизму мы начали подготовку большой конференции, которая пройдет в Москве и объединит ученых со всего мира. Представители 30 государств выразили желание приехать", — сказал Каннер.

Одна из главных задач форума, по его словам, — выработать механизмы противодействия не только антисемитизму, но и ксенофобии и расизму, чтобы эти механизмы можно было применять в разных странах. При этом на сайте конференции, который уже запущен в интернете, подчеркивается стремление «опираться на объективный научный подход», для чего привлекаются «ведущие мировые эксперты». В частности, исследование для РЕК делает "Левада-центр"

"Знать правду важно не только нам. Отношение к евреям, уровень антисемитизма — самой древней и устойчивой ксенофобии — важный показатель здоровья всего общества. Как сказал как-то с трибуны Европарламента раввин, лорд Джонатан Сакс: «Ненависть, которая начинается с евреев, никогда на евреях не заканчивается», — отметил Каннер.

Международный форум РЕК против антисемитизма будет уже вторым. Первая подобная конференция, в ноябре 2016 года, собрала более 300 специалистов из 14 стран, в том числе Западной Европы, а также из Израиля США . Ее участники приняли декларацию, в которой точно определили понятие «антисемитизм», и направили этот документ в МИД России для уточнения позиции в ОБСЕ . Грядущую конференцию в столице России планируется провести при поддержке правительства Москвы , Всемирного еврейского конгресса, Евро-Азиатского еврейского конгресса и других организаций.