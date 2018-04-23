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Матвиенко: Запад давит на Россию ради сохранения однополярного мира
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Матвиенко: Запад давит на Россию ради сохранения однополярного мира 

Российская Газета 27 минут назад
Западные санкции имеют целью сохранение однополярной модели мира, в том числе — посредством сдерживания России. Такое заявление сделала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем выступлении в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.
Поскольку Россия противостоит политике вмешательства в дела суверенных государств извне, свержению неугодных режимов, выступает за соблюдение международного права и Устава ООН, «западные партнеры взяли курс на сдерживание России и ее экономического развития, ее растущего политического влияния в мире, пытаясь заставить нас изменить нашу внешнюю независимую политику», сказала она.
"Чтобы не произошло, без фактов, доказательств и следствия, во всем обвиняют Россию, при этом не гнушаются подтасовками, ложью, обманом общественного мнения. Против России развязана беспрецедентная информационная война", — подчеркнула глава Совфеда и напомнила о «деле Скрипалей», «постановочных фейках из сирийского города Дума», а также экономических санкциях против России. По ее мнению, «все это звенья одной цепи».
"Но все эти попытки тщетны, Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые поддерживает большинство стран мира, — заверила Валентина Матвиенко. — Иначе будет хаос, игра без правил, сила вместо международного права".
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