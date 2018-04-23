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Подрядчиков проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будут контролировать еженедельно
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Подрядчиков проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будут контролировать еженедельно 

В городе N 29 минут назад
Фото: В городе N
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов поручил каждую неделю встречаться с подрядчиками проекта «Безопасные и качественные дороги», чтобы контролировать качество проводимых работ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Это необходимая мера для обеспечения оперативного взаимодействия и эффективной реализации проекта», — отметил Власов.
В ходе совещания еще раз было отмечено, что в текущем году впервые вводится независимое инженерное сопровождение проекта.
Первое совещание с подрядчиками состоялось на прошлой неделе в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. В частности, на встрече обсуждались вопросы подготовительных работ перед началом ремонта дорожных покрытий. Эксперты обратили внимание на схемы организации дорожного движения на период ремонтов, а также графики поступления материалов.
Напомним, что в 2018 году планируется выполнить ремонт 127,156 км региональных и местных автодорог, из них 37,91 км в Нижнем Новгороде, 89,246 км — на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи.
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