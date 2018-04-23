Подрядчиков проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будут контролировать еженедельно

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов поручил каждую неделю встречаться с подрядчиками проекта «Безопасные и качественные дороги», чтобы контролировать качество проводимых работ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Это необходимая мера для обеспечения оперативного взаимодействия и эффективной реализации проекта», — отметил Власов.

В ходе совещания еще раз было отмечено, что в текущем году впервые вводится независимое инженерное сопровождение проекта.

Первое совещание с подрядчиками состоялось на прошлой неделе в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. В частности, на встрече обсуждались вопросы подготовительных работ перед началом ремонта дорожных покрытий. Эксперты обратили внимание на схемы организации дорожного движения на период ремонтов, а также графики поступления материалов.

Напомним, что в 2018 году планируется выполнить ремонт 127,156 км региональных и местных автодорог, из них 37,91 км в Нижнем Новгороде, 89,246 км — на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи.