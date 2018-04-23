«Огурец на палочке»

Масштабное гастрономическое мероприятие пройдёт в субботу во Владимире . В 12:00 на стадионе «Лыбедь» дадут старт проекту «Welcome Foodball Cup», который проводится под эгидой федерального проекта «Гастрономическая карта России», приуроченый к грядущему Чемпионату мира по футболу. Идея проведения масштабного мероприятия возникла из-за стереотипов о России , как стране, чьи гастрономические предпочтения ограничиваются блинами, борщом и икрой.

«Мы очень рады, что стартует масштабное мероприятия у нас во Владимире. Напомню, что это не первое подобное мероприятие, которое стартует у нас. Так, экспедиция «гастрономической карты России» тоже стартовала у нас в Суздале . А наш проект — гастрономическая карта Владимирской области признан успешным и тиражируется Ростуризмом . Надеемся, что и в этот раз всё пройдёт удачно. Город Владимир вошёл в культурную программу ЧМ по футболу. Мы очень активно готовимся встречать гостей», — отметила Елена Перескокова, председатель областного комитета по туризму.

Программа праздника будет весьма насыщенной. Кроме обильной готовки, а в ней будут участвовать лучшие шеф-повара мира. На фестивале планируют представить редкие, но очень вкусные блюда со всех регионов страны. Прежде всего, это делают для того, чтобы удовлетворить кулинарные предпочтения туристов, которые приедут на Чемпионат мира.

Проект этот, к слову, только стартует во Владимире, а дальше отправится колесить по городам-участникам мундиаля. То есть, получается, что 33 регион станет некой площадкой, где будут опробовать готовку разных кулинарных изысков. Кроме того, появятся и специальные машины — фудтраки, которые сделали специально к ЧМ. Многие помнят их по многочисленным западным кинолентам. «Это когда в небольшом фургончике на колёсах готовят, а затем продают блюда быстрого приготовления. Во многих странах очень популярный вид предпринимательства и, к слову, не менее популярный у самих горожан и туристов», — отметила Екатерина Шиповалова, координатор проекта «гастрономическая карта России».

Сейчас организаторы предпримут попытку сделать что-то подобное и у нас в стране. Презентация таких трейлеров для еды состоится также в субботу. А вот официально их можно будет увидеть на улицах Сочи в день открытия Чемпионата Мира 15 июня. Фудтраки, так называют эти фургончики, далее не исчезнут с улиц города, а дальше будут радовать жителей, только на вопрос какого города чёткого ответа не прозвучало. Видимо, всё лучше отправится в Москву

Кроме того, организаторы обещали насыщенную развлекательную программу. Комментировать которую доверили официальному голосу ЧМ-2018 Виктору Гусеву . Он ВИП-гость праздничного мероприятия. Однако, как отметили организаторы, Виктору ещё не доводилось комментировать жаркие кулинарные баталии и тем более специфический вид спорта — футбол в лаптях. Ещё один сюрприз для гостей праздника — футбольный фристайл. Шоу-команда «Armando», которая является рекордсменом страны по этому виду спорта, заготовила настоящее развлечение. Так, говорят организаторы, ещё никто не игрался с мячом.

Что касается цен на проживание в гостиницах, то чиновники отметили, что если и будет какое-то их повышение, то лишь из-за летнего сезона. Всех туристов, которые окажутся в регионе, без труда разместят, а вот конкретного количества иностранцев так и не назвали. Связано это с тем, что туристические потоки всё ещё не распределили на федеральном уровне. Эта информация появится чуть позже.

Кроме того, всех желающих ждут в субботу конкурсы и викторины. Так что можно попытать свою удачу и выиграть, например, официальный футбольный мяч чемпионата.

В конце пресс-конференции журналистам презентовали новый, как полагают в администрации, гастрономический бренд региона. Им станет огурец на палочке. Причём не просто огурец, а бочковой, маринованный. Завёрнут он в специальную вакуумную упаковку с рассолом. Попробовать это лакомство можно будет также на стадионе «Лыбедь» в субботу, 28 апреля, в полдень.