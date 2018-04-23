Отчетно-выборное собрание проведет Совет ветеранов Вороновского

Фото: Совет ветеранов поселения Вороновское

Представители Совета ветеранов поселения Вороновское 27 апреля проведут отчетно-выборное собрание.

— На нем мы выберем нового председателя и определим будущий состав Совета ветеранов. Помимо этого, подведем итоги двухлетней работы, — рассказал председатель Совета ветеранов Вороновского Александр Туришин.

Отметим, что на таких мероприятиях участники анализируют организацию тех или иных заседаний, вспоминают, в каких акциях они принимали участие и определяют аспекты, в которых необходимо развиваться.