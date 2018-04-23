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Отчетно-выборное собрание проведет Совет ветеранов Вороновского
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Отчетно-выборное собрание проведет Совет ветеранов Вороновского 

Администрация поселения Вороновское 30 минут назад
Фото: Совет ветеранов поселения Вороновское
Представители Совета ветеранов поселения Вороновское 27 апреля проведут отчетно-выборное собрание.
— На нем мы выберем нового председателя и определим будущий состав Совета ветеранов. Помимо этого, подведем итоги двухлетней работы, — рассказал председатель Совета ветеранов Вороновского Александр Туришин.
Отметим, что на таких мероприятиях участники анализируют организацию тех или иных заседаний, вспоминают, в каких акциях они принимали участие и определяют аспекты, в которых необходимо развиваться.
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