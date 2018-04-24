Алюминий продолжает дешеветь на фоне заявления о возможности снятия санкций с «Русала»

Стоимость алюминия продолжает снижаться после падения примерно на 9% днем ранее на фоне заявления подразделения Минфина США о возможности снятия санкций с "Русала" , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне опускалась на 0,95%, до 2252,25 доллара за тонну. В понедельник стоимость фьючерсов рухнула с уровня в 2,5 тысячи долларов за тонну до 2,3 тысячи, то есть приблизительно на 9%. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,68%, до 3,127 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца опустилась на 0,69% — до 6943,5 доллара за тонну, алюминия — на 7,05%, до 2295 долларов, цинка — на 0,11%, до 3229 долларов за тонну.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления санкций против «Русала» алюминий подорожал до максимума с 2011 года.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.