Алюминий дешевеет на 9% на послаблении Минфина США в отношении «Русала»

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов опускалась более чем на 9% после сообщения подразделения Минфина США о некотором смягчении условий в рамках санкций против компании «Русал» , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне снижалась на 7,07%, до 2298,5 доллара. Ранее в ходе торгов понедельника цена алюминия опускалась более, чем на 9%. По итогам торгов пятницы алюминий подешевел на 0,6%, до 2469 долларов, но еще утром в понедельник вновь начинал умеренно расти в цене.

Согласно документу, опубликованному ранее днем в понедельник на сайте OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Данное продление не касается операций с долгом и акциями «Русала». Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.

На этом фоне цены на алюминий в четверг обновили максимум с июня 2011 года.