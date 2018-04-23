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Алюминий дешевеет на 9% на послаблении Минфина США в отношении «Русала»
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Алюминий дешевеет на 9% на послаблении Минфина США в отношении «Русала» 

Прайм 31 минуту назад
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов опускалась более чем на 9% после сообщения подразделения Минфина США о некотором смягчении условий в рамках санкций против компании «Русал», свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне снижалась на 7,07%, до 2298,5 доллара. Ранее в ходе торгов понедельника цена алюминия опускалась более, чем на 9%. По итогам торгов пятницы алюминий подешевел на 0,6%, до 2469 долларов, но еще утром в понедельник вновь начинал умеренно расти в цене.
Согласно документу, опубликованному ранее днем в понедельник на сайте OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Данное продление не касается операций с долгом и акциями «Русала». Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.
На этом фоне цены на алюминий в четверг обновили максимум с июня 2011 года.
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