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В госдепе заявили о готовности работать с новым правительством Армении
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В госдепе заявили о готовности работать с новым правительством Армении 

РИА Новости 21 минуту назад
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы работать с правительством Армении, которое сменит кабинет Сержа Саргсяна, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы благодарны премьер-министру Саргсяну за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с новым правительством", — добавил представитель госдепартамента.
С 13 апреля в Армении проходят акции протеста против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, который в соответствии с обновленной конституцией обладает самыми широкими полномочиями. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.
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