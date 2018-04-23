В госдепе заявили о готовности работать с новым правительством Армении

"Мы благодарны премьер-министру Саргсяну за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с новым правительством", — добавил представитель госдепартамента.

С 13 апреля в Армении проходят акции протеста против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, который в соответствии с обновленной конституцией обладает самыми широкими полномочиями. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.