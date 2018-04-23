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В Госдепе понадеялись на тесное сотрудничество с новым правительством Армении
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В Госдепе понадеялись на тесное сотрудничество с новым правительством Армении 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Представитель Государственного департамента США заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на тесное сотрудничество с новым правительством страны, передает РИА «Новости».
"Мы благодарны [бывшему] премьер-министру Саргсяну за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с новым правительством", — сказал представитель Госдепа.
Ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении.
"Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — сказал политик.
Также ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку правительства. Позднее лидер армянской оппозиции анонсировал назначение «премьера от народа».
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