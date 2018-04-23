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С савелкинскими школьниками провели просветительские беседы и лекции
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С савелкинскими школьниками провели просветительские беседы и лекции 

Савелки 30 минут назад
Фото: Савелки
20 апреля в актовом зале школы №609 прошли встречи с представителями Роспотребнадзора и наркодиспансера Зеленограда. Мероприятия были посвящены вопросам финансовой грамотности и профилактике употребления наркотиков.
Для учащихся 5-7 классов специалист Роспотребнадзора Казанцева Н. В. провела урок по финансовой грамотности, темой которого стали банковские карты. В конце занятия ребята ответили на вопросы специалиста.
Представителями Комиссии по делам несовершеннолетних района Савелки и сотрудниками наркологического диспансера была организована лекция для старшеклассников «Скажи наркотикам нет!». Ребятам рассказали об опасности употребления наркотиков и спайсов, о негативных последствиях приема этих запрещенных веществ и предупредили об ответственности за незаконный оборот наркотиков и психотропных средств.
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