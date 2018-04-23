Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

Узбекистан примет участие в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), этот проект является фактором стабилизации ситуации в Афганистане , заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Вопрос участия Узбекистана в строительстве ТАПИ рассматривался в ходе переговоров Мирзиеева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова , прибывшего в Ташкент с госвизитом.

"Узбекистан примет участие в строительстве ТАПИ. … Мы найдем точки соприкосновения в этом проекте", — заявил Мирзиеев по итогам переговоров. Президент Узбекистана назвал ТАПИ грандиозным проектом, который является фактором, способствующим стабилизации ситуации в Афганистане.

"Действительно, это наш общий проект, он имеет большое значение для безопасности и стабильности в целом в нашем регионе", — заявил, в свою очередь, Бердымухамедов. По его мнению, помимо ТАПИ для урегулирования ситуации в Афганистане важны и другие инфраструктурные проекты. В частности, прокладка линии электропередачи и оптоволоконной линии связи Туркмения-Афганистан-Пакистан, а также строительство железной дороги Серхетабад-Тургунди.

Вице-премьер, председатель правления АО «Узбекнефтегаз» сообщил РИА Новости , что по итогам переговоров лидеров двух стран дано поручение сформировать рабочую группу по изучению вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода. «В ближайшее время наши представители направятся в Ашхабад , где мы начнем практические переговоры», — добавил Султанов.