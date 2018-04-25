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Какую субсидию на оплату ЖКХ получит семья в зависимости от достатка?
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Какую субсидию на оплату ЖКХ получит семья в зависимости от достатка? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
25 апреля 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Какую субсидию на оплату ЖКХ получит семья в зависимости от достатка?»
С 1 июля 2018 года в очередной раз произойдет рост тарифов на ЖКХ. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание вопросам адресной поддержки граждан. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Согласно тексту документа, предлагается установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. Напомним, что сегодня в ряде регионов предельно допустимая доля расходов на оплату в совокупном доходе семьи составляет 22%.
— Как закон отразится на коммунальных счетах собственников квартир?
— Как данная инициатива поможет социально уязвимым слоям населения?
— Кто будет покрывать расходы за ЖКХ для семей с низким достатком?
К участию приглашены:
— председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Петровна Хованская
— ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Павлович Гордеев
— исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Викторовна Развортнева
— первый заместитель исполнительного директора НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Александр Михайлович Козлов
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
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