На работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление, заявили в МИД РФ

"На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что (президента Сирии Башара) Асада надо убирать", — сказал Ермаков.

По его словам, это решение было принято в 2011 году, когда США заявили, что они начнут военные действия против Асада, если тот применит химическое оружие.

"Они все подгоняют под это решение, которое было принято в 2011 году. Им нужна провокация с применением химоружия, затем они начинают ракетно-бомбовые удары. Это было уже дважды. В прошлом году после якобы применения химоружия в Хан-Шейхуне. И теперь в Думе ", — добавил он.

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