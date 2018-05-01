В центре Москвы перекроют из-за праздничных демонстраций

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Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать 1 и 9 мая

В майские праздники на ярмарках в Подмосковье поздравят ветеранов и проведут концерты

В Москве в связи с празднованием Первомая будет серьезно ограничено движение в центре