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В шествии 1 мая в Москве примут участие 120 тыс. человек
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В шествии 1 мая в Москве примут участие 120 тыс. человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
В первомайском профсоюзном шествии в российской столице будут участвовать не менее 120 тыс. человек, сообщил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
«На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации на 120 тыс. человек», — сказал Антонцев, передает «Интерфакс».
Ранее в четверг глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что по предварительным оценкам федерации, общая численность участников первомайских профсоюзных акций, в целом, по стране, составит более 2,7 млн человек.
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