В субботу, 21 апреля, Майкоп встретил участников мотомарша «Дороги Победы — на Берлин 2018».
Акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани и Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
Организатором патриотического мероприятия выступил Всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Мотопробег, приуроченный ко Дню победы, проходит ежегодно, но на Юге России стартовал впервые.
В мотомарше было задействовано порядка 10 экипажей.
В столице Адыгеи «Ночные Волки» побывали на Центральном мемориале Майкопа, а затем — на мемориале погибшим защитникам Отечества по ул. Шоссейной.
«Участников мотомарша встретили юнармейцы, участники военно-патриотических организаций, представители детских, молодежных и ветеранских общественных объединений», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Маршрут, который участники преодолели в течение одного дня, прошел через Краснодар, Майкоп, Туапсе и Сочи. Участники акции возложили цветы к мемориалам, установленным в память о павших воинах.
«В рамках нашего проекта мотоколонна пройдет по территории стран СНГ и Европы с флагами Победы, отдавая дань памяти и уважения всем солдатам, погибшим за свободу, и выжившим в годы Великой Отечественной войны и в нынешних вооруженных конфликтах», — уточнил один из организаторов акции Олег Шевлеков.
Мотомарш «Дороги Победы» планируют завершить 9 мая в Берлине.