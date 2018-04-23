Мотомарш «Дороги Победы — на Берлин» прошел через Майкоп

В субботу, 21 апреля, Майкоп встретил участников мотомарша «Дороги Победы — на Берлин 2018».

Акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани и Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

В мотомарше было задействовано порядка 10 экипажей.

В столице Адыгеи «Ночные Волки» побывали на Центральном мемориале Майкопа, а затем — на мемориале погибшим защитникам Отечества по ул. Шоссейной.

«Участников мотомарша встретили юнармейцы, участники военно-патриотических организаций, представители детских, молодежных и ветеранских общественных объединений», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Маршрут, который участники преодолели в течение одного дня, прошел через Краснодар , Майкоп, Туапсе Сочи . Участники акции возложили цветы к мемориалам, установленным в память о павших воинах.

«В рамках нашего проекта мотоколонна пройдет по территории стран СНГ и Европы с флагами Победы, отдавая дань памяти и уважения всем солдатам, погибшим за свободу, и выжившим в годы Великой Отечественной войны и в нынешних вооруженных конфликтах», — уточнил один из организаторов акции Олег Шевлеков.

Мотомарш «Дороги Победы» планируют завершить 9 мая в Берлине.