УФССП России по Москве примет участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах»

25 апреля с 10:00 до 13:00 в филиалах ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» районов Арбат, Дорогомилово, Митино, Матушкино, Тимирязевский, Лианозово, Преображенское, Выхино-Жулебино, Чертаново Северное, Северное Бутово, а также в вестибюле станций метро Пушкинская/Тверская и на Белорусском железнодорожном вокзале в рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» УФССП России по Москве предоставит гражданам возможность получить консультации по различным вопросам исполнительного производства: по взысканию алиментных платежей, кредитных задолженностей, административных штрафов и налогов и т.п.

Представители УФССП России по Москве ознакомят всех обратившихся с возможностями электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», позволяющего в любое удобное время получить актуальную информацию о наличии задолженностей и оплатить их, не выходя из дома, проверить наличие ограничительных действий в отношении приобретаемого имущества: постановления об аресте или запрете регистрационных действий. Также будет показан в действии сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», с помощью которого можно направить в службу судебных приставов обращение (заявление, ходатайство, жалобу) по вопросам исполнительного производства.

Проведение такого рода мероприятия особо актуально в преддверии майских праздников, когда туристическая активность нашего населения традиционно высока. Учитывая, что с начала 2018 года судебными приставами-исполнителями УФССП России по Москве было вынесено более 48 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 209 млрд рублей, граждане, не погасившие своевременно задолженность, рискуют не реализовать свои планы на отдых.