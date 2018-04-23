В «Москвиче» на Волгоградском проспекте прозвучит лекция о виртуальной реальности

В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте, 27 апреля прозвучит лекция, посвященная теме виртуальной реальности. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

— Виртуальная реальность — это огромный дивный мир, в который мы не заглянули даже одним глазком. Хотя при определенной интерпретации под виртуальной реальностью можно понимать интернет, в действительности ее потенциал гораздо больше, — пояснил представитель пресс-службы.

Для посещения лекции необходимо заранее зарегистрироваться на сайте культурного центра. Начало в 18.00.

Добавим, что «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)