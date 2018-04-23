Сотрудника РЖД подозревают в мошенничестве за нарушения условий покупки льготной путевки

Представителя руководящего состава РЖД могут обвинить в мошенничестве за нарушение правил предоставления путевки в санаторий на льготных условиях. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудниками Нижегородской транспортной прокуратуры установлено, что в феврале прошлого года в организации было оформлено 16 путевок в санаторий для своих работников и членов их семей.

Представитель руководящего состава РЖД злоупотребил предоставленным правом приобретения путевок в оздоровительное учреждение на льготных условиях. Он оформил путевку в санаторий на человека, не являющего его родственником.

Полная стоимость путевки составила 15 тысяч рублей. Ущерб предприятию составил 12 тысяч рублей. В данный момент решается вопрос о привлечении виновного сотрудника к уголовной ответственности по статье «Мошенничество».