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День памяти пройдет в Московском
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День памяти пройдет в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Торжественные мероприятия с возложением цветов и венков к Памятнику погибшим воинам Великой Отечественной войны пройдут 8 и 9 мая в поселении Московский.
В рамках встречи будет организована концертная программа.
— К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в Московском пройдут тематические мероприятия. Территорию поселения украсят к празднику, — отметила пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Юлия Смолий.
Она добавила, что встреча начнется 8 мая с выставки ретро автомобилей и шествия колонны с военным оркестром к памятнику воинам у храма Святителя Тихона.
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