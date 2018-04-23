День памяти пройдет в Московском

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Торжественные мероприятия с возложением цветов и венков к Памятнику погибшим воинам Великой Отечественной войны пройдут 8 и 9 мая в поселении Московский.

В рамках встречи будет организована концертная программа.

— К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в Московском пройдут тематические мероприятия. Территорию поселения украсят к празднику, — отметила пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Юлия Смолий.

Она добавила, что встреча начнется 8 мая с выставки ретро автомобилей и шествия колонны с военным оркестром к памятнику воинам у храма Святителя Тихона.