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Юные музыканты из Щербинки приняли участие в окружном конкурсе
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Юные музыканты из Щербинки приняли участие в окружном конкурсе 

Администрация городского округа Щербинка 40 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДШИ имени Александра Корнеева
В Троицкой Детской школе искусств 22 апреля состоялся VI Открытый окружной конкурс фортепианных ансамблей «Дважды два — четыре». Музыканты Щербинки стали призерами мероприятия.
От городского округа выступили более 20 дуэтов. Среди них семь коллективов из Детской школы искусств имени Александра Корнеева городского округа Щербинка, из которых один тандем в номинации «Учитель и ученик». В ней второе место заняли педагог учреждения Елена Степанова и девятилетний музыкант Николай Бирюков.
Участники из Щербинки в этом году заняли два призовых места. Лауреатами первой степени в номинации «Младшая группа» стал дуэт Акулины Носовой и Иларии Титовой. На той же позиции в категории «Средняя группа» оказались Савва Карманов и Софья Гульшина.
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