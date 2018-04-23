Юные музыканты из Щербинки приняли участие в окружном конкурсе

В Троицкой Детской школе искусств 22 апреля состоялся VI Открытый окружной конкурс фортепианных ансамблей «Дважды два — четыре». Музыканты Щербинки стали призерами мероприятия.

От городского округа выступили более 20 дуэтов. Среди них семь коллективов из Детской школы искусств имени Александра Корнеева городского округа Щербинка, из которых один тандем в номинации «Учитель и ученик». В ней второе место заняли педагог учреждения Елена Степанова и девятилетний музыкант Николай Бирюков

Участники из Щербинки в этом году заняли два призовых места. Лауреатами первой степени в номинации «Младшая группа» стал дуэт Акулины Носовой и Иларии Титовой. На той же позиции в категории «Средняя группа» оказались Савва Карманов и Софья Гульшина.