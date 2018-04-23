Преображенцы побывают на литературных встречах

В эти выходные в Измайловском парке культуры и отдыха начался цикл литературных встреч.

Встречи будут проходить и в знакомом для многих запойных читателей формате — обсуждение или презентация книги, так и в новом — участников ждут дискуссии и лекции о блогерстве, в том числе и чрезвычайно популярном сейчас видеоблогерстве.

Первая встреча как раз и была посвящена видеоблогам. Темы следующей встречи — тоже про видеоблоги. Участников научат красиво говорить перед камерой мобильно телефона и импровизировать

Вход на литературные встречи свободный. Мероприятия проходят каждое воскресенье, начало в 17.00. Продолжительность встречи — час.

Участники встречаются в выставочном павильоне «Арт-парк» по адресу: Московский проспект, с. 26.