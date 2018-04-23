Ещё
Преображенцы побывают на литературных встречах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преображенцы побывают на литературных встречах 

Управа района Преображенское 36 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
В эти выходные в Измайловском парке культуры и отдыха начался цикл литературных встреч.
Встречи будут проходить и в знакомом для многих запойных читателей формате — обсуждение или презентация книги, так и в новом — участников ждут дискуссии и лекции о блогерстве, в том числе и чрезвычайно популярном сейчас видеоблогерстве.
Первая встреча как раз и была посвящена видеоблогам. Темы следующей встречи — тоже про видеоблоги. Участников научат красиво говорить перед камерой мобильно телефона и импровизировать
Вход на литературные встречи свободный. Мероприятия проходят каждое воскресенье, начало в 17.00. Продолжительность встречи — час.
Участники встречаются в выставочном павильоне «Арт-парк» по адресу: Московский проспект, с. 26.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы смогут посадить деревья Школьники Преображенки выступят с докладами о важных событиях российской истории Преображенцы познакомятся с эколого-просветительскими центрами Восточного округа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин69
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир90
Саргсян подал в отставку793
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение219
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение