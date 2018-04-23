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«ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений
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«ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений 

Банки.ру 35 минут назад
Банк «ФК Открытие» начал трансформацию региональной сети. В новую структуру в 2018 году войдут офисы «Открытия», Бинбанка и НБ «Траст», в 2019 году — офисы Росгосстрах Банка.
Основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы.
Всего будет создано восемь филиалов (по числу федеральных округов). В остальных субъектах федерации будут организованы региональные операционные офисы. Их руководители, как и бизнес-лидеры базовых филиалов, будут отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса в своих регионах. При этом топ-менеджеры базового филиала будут также отвечать за HR, операционное сопровождение, безопасность, IT, работу с просроченной задолженностью в федеральном округе.
«Объединение региональной сети банков позволит сократить издержки за счет централизации функций поддержки и контроля в регионах. Синергия объединения региональных команд обеспечит рост бизнеса и кросс-продаж, — комментирует руководитель блока управления региональной сетью «ФК Открытие» Александр Пахомов. — План трансформации сети предполагает закрытие избыточных и открытие новых точек продаж. Офисы будут приведены к единым стандартам обслуживания клиентов и единому бренду, появятся зоны 24х7».
Сейчас сеть банков «ФК Открытие», Бинбанка, РГС и «Траста» насчитывает 949 офисов.
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