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Без Омеляна: НАБУ назвало главных расхитителей имущества морских портов
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Без Омеляна: НАБУ назвало главных расхитителей имущества морских портов 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Доступ к материалам уголовного производства был открыт 19 и 20 апреля.
По данным следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.
В антикоррупционном бюро сообщили, что среди злоумышленников — семь подозреваемых: экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг); экс-первый заместитель главы ГП «АМПУ» (2015-2017 гг) экс-начальник отдела закупок ООО «АМПУ» (2015-2018 гг); заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (действующий); директор ООО; бенефициар ООО и бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).
В то же время журналист-расследователь Александр Дубинский очень удивился, что в данном списке нет министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
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