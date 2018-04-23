Где дым, там Россия

К тоталитаризму приходят через отказ от свободы. Иногда свобода может быть половинчатой. В 1960-х крайне левые связывали с понятием свободы личности — по крайней мере, в Финляндии — политические притеснения, вождизм и восхищение советской системой. Освобождение происходило с закрытыми глазами.

Как показывает история, в период структурных преобразований общества и экономической нестабильности человеку отказаться от своей свободы легче. Отсутствие личных взглядов приводит к подчинению другим и ослаблению критического мышления.

В свете сложившейся международной ситуации похоже, что мы живем в эпоху отказа от правды и свободы.

Вероятно, главный пример обеления лжи современности можно встретить в действиях России в международной политике. Если верить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, Россия не участвует в войне на востоке Украины , а также не сбивала пассажирский самолет MH17. Кроме того, Россия не отравляла Скрипалей.

По утверждению России, наличие дыма и небольшого огня вовсе не говорит о том, что начался пожар. Бремя доказательств лежит на Западе, а правосудие вершит Россия. Своими действиями Россия напоминает поджигателя леса. Однако вместо того, чтобы разжечь лесной пожар у себя, Россия потихоньку раздувает огонь в чужом лесу. Ущерб такой же серьезный, но его тяжелее заметить и сложнее нанести.

До недавних пор Россия, прикладывая минимальные усилия, достигала максимальных результатов. Помимо Крыма и Восточной Украины, Россия теперь обосновалась и в Сирии . Оказывая информационное влияние, Россия смогла ослабить целостность ЕС . Инициатива и преимущества остаются за Россией, и Запад, будучи приверженцем демократических механизмов принятия решений, постоянно идет на один-два шага позади, размышляя, нужно ли останавливать происходящее одними только санкциями.

Из-за нерешительности Запада образ России стал масштабнее, чем он есть на самом деле. Благодаря легким победам, Россия оказалась на том же пути, что и одно цивилизованное государство Центральной Европы в 30-е. То государство тоже считало, что с ним плохо обращаются. Единство того государства создавали, используя образ врага, притесняя меньшинства и оппозиционные силы. У того государства тоже были «легитимные» интересы в вопросах безопасности, которые на Западе слишком долго считали законными и приемлемыми. Границы не обозначались, поскольку Запад был слишком слабым, неуверенным, разобщенным.

Урок Мюнхенского сговора 1938 года заключается в том, что постоянное соглашательство может привести к тому, чего хотят избежать. Произведенный в Сирии ракетный удар был достаточным напоминанием как Владимиру Путину , так и Башару Асаду : у войны есть правила, которых нужно придерживаться.

Несмотря на наше географическое положение — или скорее из-за него — мы не можем утешать себя мыслями о правдивости и искренности поджигателя. Правду в отношениях Востока и Запада не найти, и наш уровень безопасности не улучшится, если мы будем закрывать глаза на происходящее.

Рику Кески-Рауска (Riku Keski-Rauska) — исследователь, доктор философии