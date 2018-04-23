Экологически чистый бетон с использованием графена создан учеными

Экологически чистый и прочный бетон с использованием графена разработан командой Университета Эксетера. Авторы утверждают, что открытие может революционизировать строительную отрасль.

Инновационная техника использует нанотехнологии для включения графена в традиционное производство бетона, в результате чего получается композитный материал, который более чем в два раза прочнее и в четыре раза более водостойкий, чем существующие классические бетоны. Новый стройматериал может использоваться в строительной промышленности, а протестированные образцы соответствуют европейским стандартам строительства.

Моника Красюн, один из создателей чудо-бетона, говорит, что обогащенный графеном материал поможет значительно сократить углеродный след при производстве бетона, сделав его более устойчивым и экологически чистым. Новая технология может проложить путь для включения других наноматериалов в бетон и модернизировать строительную отрасль по всему миру. «Этот новый композитный материал является абсолютным, с точки зрения усиления традиционного бетона. Материал получается не только более прочный и долговечный, но и более устойчивый к воде, что делает его уникальным для строительства в тех областях, которые требуют технического обслуживания», утверждают создатели.

Красюн добавляет: «Что более важно, включив графен, мы сможем сократить количество материалов, необходимых для производства бетона, примерно на 50 процентов, что приведет к значительному сокращению выбросов углекислого газа. Этот беспрецедентный спектр функций и свойств является важным шагом в содействии к созданию более устойчивой, экологически чистой строительной индустрии во всем мире».