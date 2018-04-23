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Украинские энергетики за долги отключили свет поставщику воды Лисичанска
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Украинские энергетики за долги отключили свет поставщику воды Лисичанска 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Энергетическая компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» в Луганской области, обеспечивающего питьевой водой подконтрольный Киеву Лисичанск.
"Лисичанскводоканал" кроме Лисичанска обеспечивает питьевой водой города Новодружеск и Приволье, а также села Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек. ЛЭО принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину и является монополистом в поставках электроэнергии в Луганской области.
"Сегодня, 23 апреля, были вынуждены обесточить часть объектов «Лисичанскводоканала». Причиной обесточивания стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию — в размере более 138 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов)", — говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.
Сообщается, что ЛЭО уже отключило электричество некоторым объектам водоканала, в том числе — нескольким насосным и канализационным станциям. Ожидается, что до конца дня будет обесточено до десяти объектов данного предприятия. По данным компании, обесточивание объектов водоканала приведет к прекращению водоснабжения Новодружеска и часть города Лисичанск, в частности район завода резиновых технических изделий.
В ЛЭО также заявили, что местные власти и руководство предприятия давно предупреждало «Лисичанскводоканал» о возможности отключения электроэнергии в случае неуплаты долгов.
"К сожалению, луганские энергетики не имеют другого выбора, как отключать электроснабжение такому злостном должнику, как «Лисичанскводоканал». Электроэнергия не может быть бесплатной, а ЛЭО — не спонсор для коммунальных предприятий. Тем более, что ЛЭО само находится в крайне тяжелом положении из-за таких долгов потребителей", — говорится в сообщении.
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