Матвиенко: сотрудничество с Боснией будет развиваться по всем направлениям

В ходе официального визита в Боснию и Герцеговину 23 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с членами коллегий Палаты народов и Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины во главе с председательствующим Палаты народов Огненом Тадичем.

«Придаём большое значение визиту. Искренне намерены расширять и углублять сотрудничество с Боснией и Герцеговиной во всех сферах. Представительный состав российской делегации подтверждает этот настрой», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер палаты регионов подчеркнула, что придаёт большое значение межпарламентскому сотрудничеству. «Здесь сотрудничество парламентариев очень уместно», — подчеркнула она, указав вместе с тем на наличие целого ряда договорённостей, дальнейшая проработка которых была заморожена. Председатель Совфеда предложила взять этот процесс под парламентский контроль.

«Важным резервом взаимодействия является сотрудничество регионов», — сказала Валентина Матвиенко.