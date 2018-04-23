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Матвиенко: сотрудничество с Боснией будет развиваться по всем направлениям
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Матвиенко: сотрудничество с Боснией будет развиваться по всем направлениям 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В ходе официального визита в Боснию и Герцеговину 23 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с членами коллегий Палаты народов и Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины во главе с председательствующим Палаты народов Огненом Тадичем.
«Придаём большое значение визиту. Искренне намерены расширять и углублять сотрудничество с Боснией и Герцеговиной во всех сферах. Представительный состав российской делегации подтверждает этот настрой», — сказала Валентина Матвиенко.
Спикер палаты регионов подчеркнула, что придаёт большое значение межпарламентскому сотрудничеству. «Здесь сотрудничество парламентариев очень уместно», — подчеркнула она, указав вместе с тем на наличие целого ряда договорённостей, дальнейшая проработка которых была заморожена. Председатель Совфеда предложила взять этот процесс под парламентский контроль.
«Важным резервом взаимодействия является сотрудничество регионов», — сказала Валентина Матвиенко.
Она также предложила координировать действия парламентариев России и Боснии и Герцеговины на международных парламентских площадках.
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