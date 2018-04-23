Матвиенко: Россия придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах

«Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии», — сказала Матвиенко.

По её мнению, этот шаг ведёт лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности.