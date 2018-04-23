Матвиенко: Россия придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах 

Москва придаёт особое значение поддержанию мира на Балканском полуострове. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая перед членами коллегий палаты народов и палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.
«Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии», — сказала Матвиенко.
По её мнению, этот шаг ведёт лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности.
«Сейчас такой же опасный эксперимент проделывается с Македонией», — сказала спикер палаты регионов.