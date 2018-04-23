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Матвиенко: Россия придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах
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Матвиенко: Россия придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Москва придаёт особое значение поддержанию мира на Балканском полуострове. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая перед членами коллегий палаты народов и палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.
«Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии», — сказала Матвиенко.
По её мнению, этот шаг ведёт лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности.
«Сейчас такой же опасный эксперимент проделывается с Македонией», — сказала спикер палаты регионов.
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