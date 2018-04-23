Собственника земли в Чехове накажут за неисполнение предписания Россельхознадзора 

Инспекторы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверили земли сельскохозяйственного назначения в городском округе Чехов Московской области и выявили, что ранее выданное предписание собственник не исполнил в срок, материалы проверки направили в суд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении О. А. Антоновой, являющейся собственником четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 18,93 гектара, расположенных в Чеховском районе Московской области», — говорится в сообщении.
Как говорится в материале, собственник сельскохозяйственных участков не провел обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой и водной эрозии.
«За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ, в отношении О. А. Антоновой был составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела были направлены в Судебный участок №254 Люблинского судебного района Москвы для принятия решения», — говорится в сообщении.