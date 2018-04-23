Собственника земли в Чехове накажут за неисполнение предписания Россельхознадзора

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении О. А. Антоновой, являющейся собственником четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 18,93 гектара, расположенных в Чеховском районе Московской области», — говорится в сообщении.

Как говорится в материале, собственник сельскохозяйственных участков не провел обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой и водной эрозии.