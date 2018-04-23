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Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов
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Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Минприроды России создаст реестр недобросовестных участников аукционов и конкурсов на право пользования недрами. Об этом сообщается на сайте министерства.
Как стало известно, ведомство внесло в кабмин проект федерального закона «О внесении изменений в закон России „О недрах“» в части совершенствования процедуры конкурсов и аукционов на право пользования недрами и правового механизма взимания разовых платежей за право пользования недрами".
"Принятие законопроекта позволит избегать намеренного срыва аукционов и вынужденного в связи с этим отзыва лицензии, что в свою очередь даст возможность ускорить освоение месторождений и увеличить поступления в бюджет", — сказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Уточняется, что документ предусматривает создание реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами.
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