Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов

Минприроды России создаст реестр недобросовестных участников аукционов и конкурсов на право пользования недрами. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как стало известно, ведомство внесло в кабмин проект федерального закона «О внесении изменений в закон России „О недрах“» в части совершенствования процедуры конкурсов и аукционов на право пользования недрами и правового механизма взимания разовых платежей за право пользования недрами".

"Принятие законопроекта позволит избегать намеренного срыва аукционов и вынужденного в связи с этим отзыва лицензии, что в свою очередь даст возможность ускорить освоение месторождений и увеличить поступления в бюджет", — сказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

Уточняется, что документ предусматривает создание реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами.