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Неподалеку от Дмитровского прочтут лекцию о современных технологиях для здорового образа жизни
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Неподалеку от Дмитровского прочтут лекцию о современных технологиях для здорового образа жизни 

Управа района Дмитровский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского 26 апреля с лекцией «Азбука здоровья» выступит популяризатор ЗОЖ Александр Пеньков. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Лекция пройдет в рамках городской акции «Неделя IT-ликбезов», — пояснил сотрудник администрации. — Александр Пеньков расскажет слушателям о применении российских здоровьесберегающих технологий, нацеленных на популяризацию ЗОЖ и правильного питания.
Лекция начнется в 19.00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по номеру 8 (495) 454-44-44 или в администрации культурного центра.
Отметим, что Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, дом 25. (мю)
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