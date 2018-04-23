Неподалеку от Дмитровского прочтут лекцию о современных технологиях для здорового образа жизни

В Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского 26 апреля с лекцией «Азбука здоровья» выступит популяризатор ЗОЖ Александр Пеньков. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Лекция пройдет в рамках городской акции «Неделя IT-ликбезов», — пояснил сотрудник администрации. — Александр Пеньков расскажет слушателям о применении российских здоровьесберегающих технологий, нацеленных на популяризацию ЗОЖ и правильного питания.

Лекция начнется в 19.00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по номеру 8 (495) 454-44-44 или в администрации культурного центра.

Отметим, что Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, дом 25. (мю)