Ещё
Монстры среди биноклей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монстры среди биноклей 

Don't Panic 46 минут назад
Фото: Don't Panic
Вдоволь наэкспериментировавшись с биноклями, чья кратность, то есть количество раз, в которое они способны увеличивать объект, составляет 8-10X, производители наконец-то решили двигаться массово в направлении очень узкой ниши 15X-оптики. Большие размеры и вес таких биноклей делают их использование неудобным в обычном походе, но вот охотникам они придутся весьма кстати. Главное, обзавестись надежным штативом, а то, когда дичь будет выслежена, не останется сил для поднятия ружья. Мы собрали в одном обзоре пятерку лучших, на наш взгляд, оптических монстров, лежащих в диапазоне между обычными биноклями и подзорными трубами.
Swarovski SLC 56  Вес: 1,2 килограмма Цена: 2777 долларов Развитие отличной серии SLC бинокли Swarovski получили в виде модели с диаметром входной линзы в 56 миллиметров, что позволяет ей выдавать более яркое конечное изображение за счет попадания на линзу большего количества света. Наряду с чисто эргономическими преимуществами SLC 56 обладает прекрасным качеством периферии, обеспечивая четкое изображение даже с краев.
Oculus 5.0 15x56
Вес: около 1,2 килограмм Для относительно нового бренда эта модель суперразмерного бинокля стала первой и, видимо, по этой же причине они решили поставить вполне адекватный ценник на нее. Те, кто планирует проводить много времени с Oculus 5.0 15x56, смогут быстро заметить терпимую, но раздражающую резкость изображения и искажение периферии. Приятная же отделка и дизайн большого поворотного колеса фокусировки порадуют эстетов, которым важно, насколько хорошо бинокль лежит в руке.
Zeiss Conquest HD 15x56
Вес: около 1,2 килограмм Один из самых стильных биноклей в классе и самый мощный 56-миллиметровый в линейке Zeiss этот оптический «бегемот» имеет приятные глазу усиленный баланс и ясность от края до края изображения. Он сразу идет в комплекте с адаптером под штатив, что также выставляет его в выгодном свете на фоне двух предыдущих моделей.
Nikon Monarch 5 16x56
Вес: 1,22 килограмма Интересная модель от Nikon, которая, находясь на одном уровне по качеству оптики с биноклем Swarovski, дешевле оного в три раза. Проигрывает Monarch 5 16x56 ему лишь в качестве изображения в условиях низкой освещенности и то не сильно. В комплекте также имеется крепление под штатив, которое может быть использовано под любую бинокулярную оптику со стандартной резьбой.
Vortex Vulture HD 15x56
Вес: около 1,23 килограмма В Vortex давно уже освоили платформу 15Х56 и поэтому имеют кое-какие наработки в этой области, заслужившие им популярность среди западных охотников. Не слишком удачное воплощение близкой — до 3-х метров — фокусировки вполне компенсируется прочими оптическим характеристиками, которые не подвели. Огорчает, конечно, отсутствие адаптера под штатив, но и это дело поправимое.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо 13 отвратительных гигиенических привычек из Средневековья Как кошки видят мир по сравнению с людьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин71
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир90
Саргсян подал в отставку795
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение220
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение