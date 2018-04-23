Монстры среди биноклей

Вдоволь наэкспериментировавшись с биноклями, чья кратность, то есть количество раз, в которое они способны увеличивать объект, составляет 8-10X, производители наконец-то решили двигаться массово в направлении очень узкой ниши 15X-оптики. Большие размеры и вес таких биноклей делают их использование неудобным в обычном походе, но вот охотникам они придутся весьма кстати. Главное, обзавестись надежным штативом, а то, когда дичь будет выслежена, не останется сил для поднятия ружья. Мы собрали в одном обзоре пятерку лучших, на наш взгляд, оптических монстров, лежащих в диапазоне между обычными биноклями и подзорными трубами.

Swarovski SLC 56 Вес: 1,2 килограмма Цена: 2777 долларов Развитие отличной серии SLC бинокли Swarovski получили в виде модели с диаметром входной линзы в 56 миллиметров, что позволяет ей выдавать более яркое конечное изображение за счет попадания на линзу большего количества света. Наряду с чисто эргономическими преимуществами SLC 56 обладает прекрасным качеством периферии, обеспечивая четкое изображение даже с краев.

Oculus 5.0 15x56

Вес: около 1,2 килограмм Для относительно нового бренда эта модель суперразмерного бинокля стала первой и, видимо, по этой же причине они решили поставить вполне адекватный ценник на нее. Те, кто планирует проводить много времени с Oculus 5.0 15x56, смогут быстро заметить терпимую, но раздражающую резкость изображения и искажение периферии. Приятная же отделка и дизайн большого поворотного колеса фокусировки порадуют эстетов, которым важно, насколько хорошо бинокль лежит в руке.

Zeiss Conquest HD 15x56

Вес: около 1,2 килограмм Один из самых стильных биноклей в классе и самый мощный 56-миллиметровый в линейке Zeiss этот оптический «бегемот» имеет приятные глазу усиленный баланс и ясность от края до края изображения. Он сразу идет в комплекте с адаптером под штатив, что также выставляет его в выгодном свете на фоне двух предыдущих моделей.

Nikon Monarch 5 16x56

Вес: 1,22 килограмма Интересная модель от Nikon, которая, находясь на одном уровне по качеству оптики с биноклем Swarovski, дешевле оного в три раза. Проигрывает Monarch 5 16x56 ему лишь в качестве изображения в условиях низкой освещенности и то не сильно. В комплекте также имеется крепление под штатив, которое может быть использовано под любую бинокулярную оптику со стандартной резьбой.

Vortex Vulture HD 15x56

Вес: около 1,23 килограмма В Vortex давно уже освоили платформу 15Х56 и поэтому имеют кое-какие наработки в этой области, заслужившие им популярность среди западных охотников. Не слишком удачное воплощение близкой — до 3-х метров — фокусировки вполне компенсируется прочими оптическим характеристиками, которые не подвели. Огорчает, конечно, отсутствие адаптера под штатив, но и это дело поправимое.