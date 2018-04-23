Отдых с градусником. Как быть, если вы заболели во время отпуска

Все о том, как поступать, если вы вдруг заболели в отпуске, узнал Sobesednik.ru

У вас долгожданный отпуск. Но закон подлости всегда срабатывает не вовремя: вы приехали на место и… заболели. Все насмарку? Не совсем.

Оплачиваемый отдых

В том неприятном случае, когда вы отправились на отдых, получив ежегодный оплачиваемый отпуск, и там заболели, есть два варианта развития событий: вы либо продлеваете его на срок болезни (по больничному листу, конечно, а не на словах), либо возвращаетесь на работу, как собирались, а потом догуливаете те дни, что проболели. Такие вопросы в любом случае лучше решать с работодателем.

Как обычно в случае болезни, вам, кроме отпускных, полагается еще и пособие по нетрудоспособности. Интересно, что если отпуск был оформлен с последующим увольнением, то больничный оплатят, но сам отпуск не продлят.

Кстати:

Заболев или получив травму в отпуске, можно остаться и без выплат, если выяснится, что это каким-либо образом было связано с употреблением алкоголя.

Тайм-аут за свой счет

Совсем другое дело, если отпуск вы взяли за свой счет и решили отдохнуть. Заболев, вы в таком случае и болеть тоже будете за собственные средства — никто вам ничего компенсировать не обязан. Разве что когда вы вернетесь, вы сможете стандартным путем уйти на больничный, если все еще продолжите болеть и врач сочтет необходимым освободить вас от работы. Если нет, задним числом что-то дооформить и дополучить не получится.

Болезнь в другой стране

Если вы заболели за границей, это тоже считается — можно получить больничный. Но для этого, конечно, вы должны получить официальное подтверждение от лечебного учреждения, которое будет вами заниматься за границей, а потом предоставить документы на врачебную комиссию. Нужен будет перевод и положительное решение комиссии. В таком случае получение пособия по временной нетрудоспособности возможно.

По закону:

Некоторые работодатели проявляют принципиальность, требуя, чтобы работник прямо из отпуска передал свой больничный, заявляя, что без этого отпуск продлен не будет. Это не вполне законно. Во-первых, работник может предоставить больничный в течение полугода после его закрытия. Во-вторых, он может просто уведомить работодателя устно о том, сколько дней проболел, — и этого достаточно для того, чтобы вернуться позже. Никаких санкций тут быть не может.