Ещё
Более 40 тыс. пассажиров пользовались помощью служб содействия мобильности на ж/д вокзалах в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 40 тыс. пассажиров пользовались помощью служб содействия мобильности на ж/д вокзалах в январе-марте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Количество маломобильных пассажиров, воспользовавшихся помощью центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на территории железнодорожных вокзалов в январе-марте 2018 г., выросло почти на 70% по сравнению с показателем годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«За I квартал 2018 г. на вокзалах ОАО «РЖД» обслужено более 40 тыс. маломобильных пассажиров, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В настоящее время помощь пассажирам с ограниченными физическими возможностями оказывают специалисты Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на 239 железнодорожных вокзалах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря специализированным службам маломобильные пассажиры могут получить необходимую помощь в оформлении проездных документов, сопровождении пассажиров по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и так далее) до посадки в поезд.
«Центр содействия мобильности аккумулирует заявки и распределяет бригады служб помощи по объектам. Кроме этого на ряде вокзалов работают бригады постоянного присутствия, готовые в любой момент оказать помощь, не зависимо от того, была ли предварительная заявка, или помощь понадобилась ситуационно», — указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с начала 2018 г. Центр содействия мобильности начал оказывать услуги на 58 вокзалах, в том числе на 28 крупных и 30 малых вокзалах. В этот перечень вошли вокзалы «Александров», «Смоленск-пригородный», «Сергиев Посад», «Брянск-Льговский», а также вокзалы «Курск», «Махачкала», «Невиномысск», «Прохладная», «Горячий Ключ», «Грязи Воронежские», «Мичуринск Уральский», «Валуйки», «Астрахань», «Саранск», «Рузаевка», «Владивосток» и другие.
Агентство «Москва»: последние новости
Главгосэкспертиза РФ одобрила откорректированный проект пассажирского терминала Домодедово-2 Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в срезах альстромерии из Италии Россвязь планирует завершить процесс акционирования РСВО до конца года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган18
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах254
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру318
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста40
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта36
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение