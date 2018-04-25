Более 40 тыс. пассажиров пользовались помощью служб содействия мобильности на ж/д вокзалах в январе-марте

Количество маломобильных пассажиров, воспользовавшихся помощью центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на территории железнодорожных вокзалов в январе-марте 2018 г., выросло почти на 70% по сравнению с показателем годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«За I квартал 2018 г. на вокзалах ОАО «РЖД» обслужено более 40 тыс. маломобильных пассажиров, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В настоящее время помощь пассажирам с ограниченными физическими возможностями оказывают специалисты Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на 239 железнодорожных вокзалах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря специализированным службам маломобильные пассажиры могут получить необходимую помощь в оформлении проездных документов, сопровождении пассажиров по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и так далее) до посадки в поезд.

«Центр содействия мобильности аккумулирует заявки и распределяет бригады служб помощи по объектам. Кроме этого на ряде вокзалов работают бригады постоянного присутствия, готовые в любой момент оказать помощь, не зависимо от того, была ли предварительная заявка, или помощь понадобилась ситуационно», — указано в сообщении.