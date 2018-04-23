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Более 2 тыс. волонтеров будут дежурить на вокзалах во время ЧМ-2018
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Более 2 тыс. волонтеров будут дежурить на вокзалах во время ЧМ-2018 

Москва меняется 51 минуту назад
Фото: Москва меняется
Во время чемпионата мира по футболу на железнодорожных вокзалах Москвы будут дежурить свыше двух тысяч волонтеров. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
«На 31 железнодорожном вокзале ОАО «РЖД» в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения соревнований будут помогать более 2 тыс. городских волонтеров. Главными задачами волонтеров станут: помощь при посадке и высадке пассажиров, содействие маломобильным пассажирам, помощь на вокзалах», — отмечается в материале.
Основная задача волонтера на вокзале — стать помощником линейного персонала вокзального комплекса. Все городские волонтеры пройдут специальную подготовку, куда войдут международный протокол, кодекс волонтера, разбор кейсов прошлых международных спортивных соревнований.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Более 2 тыс. волонтеров будут дежурить на вокзалах во время ЧМ-2018 появились сначала на Москва Меняется.
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