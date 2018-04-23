Дороги Ленобласти обеспечат асфальтом пять новых госпредприятий

Пять государственных заводов по производству асфальтобетонной смеси начали производство в Ленинградской области . Каждый готовит почти 200 тонн горячего дорожного покрытия в сутки.

Ремонт автотрасс восточной части Ленобласти обеспечивает завод в Подпорожском районе, западной — в Лужском и Сланцевском районах. Для быстрого ремонта покрытия на загруженных магистралях между райцентрами региона и Петербургом работают заводы в Рощино и Приозерске.

Горячий асфальт, поступающий с этих заводов, позволяет бригадам проводить ремонт с использованием технологии «асфальтовых карт», когда на поврежденный участок трассы оперативно наносится новое покрытие. Только за последнюю неделю было уложено 25 тысяч квадратных метров полотна на региональных дорогах во всех районах Ленобласти.

Общая протяженность сети областных трасс составляет почти 10 тысяч километров, 6,5 тысячи из которых — с асфальтобетонным покрытием, а 3,5 тысячи — с щебеночно-гравийным, сообщает «Ленавтодор».