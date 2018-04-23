Многофункциональный центр в Ленинском районе планируется открыть летом 2018 года

Он будет располагаться в здании на улице Перекопской. Об этом сообщила и.0 директора МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению 23 апреля.

По ее словам МФЦ на сегодняшний день очень востребованы, постоянно растет и количество услуг, которые они предоставляют. В то же время жители Ленинского района вынуждены обращаться в центры Канавинского или Автозаводского. «В настоящее время помещение для МФЦ в Ленинском районе уже выделено, средства заложены в бюджете на 2018 год. Сейчас идут конкурсные процедуры», — рассказала Мусарская.

Она также отметила, что отделы МФЦ планируется открыть в зданиях торгово-развлекательных центров города. В частности, рассматривается возможность разместить их в «Ганзе», «Рио» и «Водном мире».

«По информации департамента финансов, на вопросы, связанные с деятельностью МФЦ, в 2018 году выделено 43 млн рублей. Проблемы есть, и быстро их не решить. Мы будем продолжать уделять внимание данной теме, чтобы граждане Нижнего Новгорода могли обратиться за предоставлением государственных и муниципальных услуг и оперативно получить разрешение своего вопроса», — отметила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина.

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде открылся первый МФЦ для бизнеса.