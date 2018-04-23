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В доме на Коминтерна опечатали нежилое помещение
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В доме на Коминтерна опечатали нежилое помещение 

Управа района Лосиноостровский 52 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В доме 22, корп. 2 на улице Коминтерна опечатали двери в подвал и на чердак. О том, что помещения какое-то время находились открытыми, сообщили жители на телефон доверия по антитеррору и безопасности в префектуру СВАО.
— Открытые двери чердаков и подвалов остаются самой частой причиной обращения жителей на телефон доверия, — прокомментировали в префектуре.
Там добавили, что только за последние три недели на горячую линию поступило полсотни обращений, связанных с угрозой безопасности в жилом секторе. Напомним, номер телефона доверия — 8 (495) 680-29-44; он работает круглосуточно. (иб)
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