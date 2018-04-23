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В США арестовали почтальона, хранившего 17 тыс. недоставленных писем и посылок
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В США арестовали почтальона, хранившего 17 тыс. недоставленных писем и посылок 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Эмигрант из России Алексей Гермаш, работавший почтальоном в нью-йоркском районе Бруклин, был арестован полицией после того, как у него обнаружили более 17 тыс. писем и посылок, не доставленных адресатам. Об этом инциденте сообщила газета The New York Times.
По данным издания, внимание полиции привлек автомобиль 53-летнего Гермаша, в котором находилось более 20 мешков с 10 тыс. почтовых отправлений. Еще 6 тыс. писем были найдены у недобросовестного почтальона дома и около тысячи — в шкафу на работе. Всю эту корреспонденцию Гермаш складировал у себя вместо того, чтобы доставить до адресата.
Как отмечает газета, почтальон объяснил свои действия тем, что писем было слишком много, и он не успевал их доставлять получателям. При этом Гермаш в свое оправдание сообщил полиции, что он «разносил важные письма».
Эмигрант из России проработал на почте в Бруклине почти 16 лет. При этом, судя по почтовым штампам, он перестал доставлять часть корреспонденции с 2005 года.
Как сообщает газета, по американским законам за невыдачу писем получателям нарушителю может грозить до пяти лет тюрьмы.
Для почтовой службы Нью-Йорка это самый крупный скандал, связанный с доставкой корреспонденции, за последние четыре года. В 2014 году нью-йоркская полиция арестовала почтальона, который за 10 лет не доставил адресатам более 40 тыс. писем и посылок.
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