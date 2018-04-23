В США арестовали почтальона, хранившего 17 тыс. недоставленных писем и посылок

По данным издания, внимание полиции привлек автомобиль 53-летнего Гермаша, в котором находилось более 20 мешков с 10 тыс. почтовых отправлений. Еще 6 тыс. писем были найдены у недобросовестного почтальона дома и около тысячи — в шкафу на работе. Всю эту корреспонденцию Гермаш складировал у себя вместо того, чтобы доставить до адресата.

Как отмечает газета, почтальон объяснил свои действия тем, что писем было слишком много, и он не успевал их доставлять получателям. При этом Гермаш в свое оправдание сообщил полиции, что он «разносил важные письма».

Эмигрант из России проработал на почте в Бруклине почти 16 лет. При этом, судя по почтовым штампам, он перестал доставлять часть корреспонденции с 2005 года.

Как сообщает газета, по американским законам за невыдачу писем получателям нарушителю может грозить до пяти лет тюрьмы.

Для почтовой службы Нью-Йорка это самый крупный скандал, связанный с доставкой корреспонденции, за последние четыре года. В 2014 году нью-йоркская полиция арестовала почтальона, который за 10 лет не доставил адресатам более 40 тыс. писем и посылок.