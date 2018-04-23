В Совфеде предложили США использовать российские космические скафандры

Ранее американцы предложили российским космонавтам пользоваться скафандрами NASA вместо отечественных «Орланов».

"Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах", — цитирует Цекова РИА Новости

Сенатор подчеркнул, что за годы освоения космоса российские скафандры показали себя гораздо лучше и безопаснее, при этом в США были нередкими аварии.