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В Совфеде предложили США использовать российские космические скафандры
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В Совфеде предложили США использовать российские космические скафандры 

Российская Газета 53 минуты назад
США следует использовать в космосе российское оборудование, которое показало себя как более надежное. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
Ранее американцы предложили российским космонавтам пользоваться скафандрами NASA вместо отечественных «Орланов».
"Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах", — цитирует Цекова РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что за годы освоения космоса российские скафандры показали себя гораздо лучше и безопаснее, при этом в США были нередкими аварии.
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